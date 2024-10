Ralf Schumacher, il figlio accusa mamma: "Malata di mente, ha picchiato papà senza sosta"

08 ottobre 2024 a

Non c'è solo la salute di Michael Schumacher e il giallo sulla sua riapparizione in pubblico al matrimonio della figlia Gina Maria con il fidanzato Iain Bethke, a quasi 11 anni dal terribile incidente sugli sci che lo ha fatto letteralmente sparire. In famiglia si segnala anche la saga di Ralf, fratello del sette volte campione del mondo di F1 (e mito della Ferrari) nonché a sua volta ex pilota di Formula 1, ai ferri corti con la moglie Cora Brinckman.

Qualche mese fa Ralf ha annunciato al mondo la sua omosessualità. Un fulmine a ciel sereno, accolto malissimo dalla donna che si è detta "tradita" e "presa in giro" dall'ex marito da cui ha divorziato dal 2015. Nella querelle a distanza interviene ora il figlio dell'ex coppia, David, che ha preso pubblicamente le difese del padre rivelando dettagli scabrosi sulla loro vita famigliare.

Il giovane ha confessato di aver subito addirittura delle minacce da parte della madre, peraltro protagonista di atti di violenza nei confronti dello stesso Ralf. "Non vorrei parlare di questioni familiari in pubblico - ha scritto David su Instagram, un post poi cancellato ma ripreso dal Daily Mail - ma sfortunatamente mia madre sembra pensarla diversamente. Voglio solo vivere la mia vita in pace e raggiungere i miei obiettivi. Quando i miei genitori hanno divorziato nel 2015, mi ha minacciato dicendomi che, se non fossi rimasto a vivere con lei, avrebbe distrutto il sogno della mia vita, cioè di diventare un pilota automobilistico, in quanto sarebbe stata necessaria la sua firma su alcuni documenti".

"Dato che lei soffriva di problemi mentali - ha scritto David riguardo alla madre Cora - e non era nello stato d'animo giusto per prendersi cura di me, non volevo più starle vicino. Un giorno voleva separarmi da mio padre contro la mia volontà e la lite è degenerata a tal punto che abbiamo dovuto chiamare la polizia perché si era messa a picchiarlo senza sosta. Le continue accuse contro di lui di avermi messo tutto in testa e di parlare solo male di lei non sono nemmeno lontanamente vere".

"Mio padre - questa la conclusione del doloroso, sconvolgente post sui social - ha sempre fatto tutto il possibile affinché io avessi un buon rapporto con lei. Per anni papà ha cercato di convincermi di darle un'altra possibilità. Il tuo comportamento - è l'appello diretto alla madre - in questo momento è un vero peccato: per favore, lasciaci in pace e lasciaci vivere le nostre vite. E noi lasceremo in pace anche te".