Jannik Sinner, la rivelazione di Alcaraz sorprende tutti: "Quando guardo i suoi video

Carlos Alcaraz stupisce ancora per le sue parole su Jannik Sinner. Il campione spagnolo ha una sorta di ammirazione che si sposa bene con la sana competizione sportiva pe ril numero uno al mondo del tennis.

I destini dei due campioni infatti potrebbero incrociarsi anche a Shangai dopo il torneo di Pechino. E in questo caso ci sarebbe già la rivincita di Jannik sullo spagnolo. E proprio subito dopo l'incontro contro Monfils, che ha regalato ad Alcaraz il passaggio ai quarti, il tennista spagnolo ha voluto parlare proprio di Sinner: "Beh, lui è ​​sempre nella mia mente. In ogni torneo in cui gioco voglio andare molto avanti. Ciò significa che se ci riuscirò giocherò contro i migliori giocatori del mondo. Ovviamente è un obiettivo raggiungere le semifinali. Vediamo se ce la farà anche lui".

Ed è a questo punto che Alcaraz rivela un retroscena inedito proprio sul campione azzurro: "Ho visto i suoi incontri prima dei miei: sta giocando a un ottimo livello. Guardare le sue partite soprattutto prima delle mie mi aiuta molto a dare spettacolo. Vedremo se giocherò dopo di lui oppure no anche giovedì. Sono felice che stiamo andando entrambi oltre". Insomma per Alcaraz quella di Sinner forse è una vera ossessione (sportiva). E di certo da qui a fine anno ne vedremo ancora delle belle...