Jannik Sinner, cos'ha indicato allo staff subito dopo la vittoria: il gesto lascia senza parole

Quando uno è un campione lo si capisce dai piccoli gesti, da come tratta gli avversari e, soprattutto, il suo team. Jannik Sinner è il numero uno al mondo per meriti sportivi. Ma anche perché è un ragazzo d'oro, capace di trionfare anche nei comportamenti. L'ultimo successo, quello contro Ben Shelton, ha portato l'azzurro a conquistarsi l'ennesimo quarto di finale di questa sua stagione strepitosa. E ha anche permesso a tutto il mondo di ammirare un semplice gesto da fuoriclasse.

Dopo uno scambio di complimenti e tanto di pacca sul petto, il tennista azzurro ha salutato l'arbitro e poi si è rivolto al suo angolo. Lì c'era il suo team: il coach Vagnozzi, il preparatore Panichi e il suo fisioterapista Badio. A quel punto Sinner ha fatto cenno a qualcosa: a quanto pare ha indicato la via del campo dove andarsi ad allenare. Un copione che si ripete, visto che spesso e volentieri l'azzurro preferisce tornare subito al lavoro.

