Jannik Sinner, Machac interrompe l'incontro e accusa l'azzurro: "Tiri troppo forte"

Con la vittoria contro Machac, Jannik Sinner si è guadagnato l'ennesima finale di questa sua stagione strepitosa. La prima da numero uno. Ma se continua a giocare così dovrebbe tutti farci l'abitudine. Ne sà qualcosa il ceco che, a causa dei colpi troppo violenti dell'azzurro, si è dovuto fermare durante l'incontro per effettuare un curioso cambio. La sua racchetta, infatti, si è rotta. Il motivo? L'altoatesino tirava troppo forte. Il numero uno al mondo si è avvicinato all'avversario per capire cosa fosse successo. "Tiri troppo forte", il commento schietto di Machac. I due si sono messi a ridere e il pubblico ha applaudito. E sugli spalti c'era anche uno spettatore d'eccezione: la leggenda del tennis Roger Federer.

"È una bella sensazione (sapere di chiudere l'anno da n.1 del mondo) e sono molto contento di esserci riuscito. È stata una stagione fantastica per me ma non è ancora finita. Domani mi attende una grande finale, la prima qui a Shanghai, e non vedo l'ora di giocarla. Speriamo davvero sia un bel match. Diventare n.1 del mondo era un sogno per me, ma esserlo anche a fine stagione è una sensazione diversa e anche durante i tornei è un po' diverso e per questo cerco di restare concentrato su domani". Così Jannik Sinner in conferenza stampa dopo il successo ottenuto in semifinale.

In finale l'azzurro dovrà vedersela contro Novak Djokovic. Il serbo ha superato in due set l'americano Fritz e si prepara così a giocarsi l'ennesimo titolo della sua carriera. "Shanghai hai il mio cuore - ha commentato su X Nole -. Non male per un vecchio ragazzo essere in finale".