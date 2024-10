Ronaldo, sfottò a Szczęsny e Juve: "Ti sei dovuto ritirare per andare in un grande club"

15 ottobre 2024 a

La frecciata dall’ex che non ti aspetti. Cristiano Ronaldo a Torino ha giocato dall’estate 2018 al maggio 2021, prima di salutare e andare al Manchester United e, oggi, in Arabia Saudita all’Al-Nassr. Sabato, per Polonia-Portogallo a Varsavia, CR7 ha incontrato l’ex compagno alla Juve, Wojciech Szczęsny, che ha detto addio al calcio a fine estate prima di ritrattare e di scegliere il Barcellona in sostituzione dell’infortunato Andre Ter Stegen. Quando il portoghese lo ha visto non si è risparmiato la battuta sulla Vecchia Signora: "Ti sei dovuto ritirare per andare in un grande club, ma non preoccuparti non lo dirò a nessuno”, sono state le parole del 39enne portoghese. Prima di una foto tra i due, baci e abbracci.

Così è stato il siparietto: ”Sono andato al Barcellona", gli ha risposto Szczesny. "Lo so. Sei contento?", gli ha risposto Cristiano. "Sì, incredibile", gli ha detto Tek. A quel punto CR7 ha piazzato la sghignazzata finale: "Ti sei dovuto ritirare per andare in un grande club”. Szczesny aveva annunciato il ritiro dalla Juve e dal calcio lo scorso 27 agosto: "Il mio corpo si sente ancora pronto per le sfide, il mio cuore non c'è più — aveva scritto in un posto — Sento che in questo momento è arrivato il momento di dedicare tutta la mia attenzione alla mia famiglia", aveva detto in quell’occasione. Poi è arrivata la chiamata del Barcellona ed è cambiato tutto. A quel punto si è presentata la classica occasione alla quale difficilmente si poteva dire no: "Ero felice del mio ritiro, ma essere felice non è sufficiente nella vita — aveva concluso — Quando senti la sfida…".

