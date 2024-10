Six Kings Slam, Djokovic fa punto e Sinner lo applaude: il gesto catturato dalle telecamere

17 ottobre 2024 a

La sportività non manca a Jannik Sinner. La riprova? Il gesto durante il Six Kings Slam. Nella semifinale contro Djokovic, il tennista azzurro riconosce la bravura del rivale omaggiandolo con un applauso. Accade mentre Jannik sta per compiere un rovescio a due mani. Djokovic riesce ad accorciare verso la rete e si prende il quindici. Neanche il tempo di capire che non ci sarebbe arrivato, che Sinner applaude il rivale, autore di un vero colpo da campione.

Il 6 Kings Slam è un torneo di tennis che si sta svolgendo a Riyadh, in Arabia Saudita. I match si disputano tutti alla Kingdom Arena il 16, 17 e 19 ottobre 2024. Il 18 ottobre è un giorno di riposo per rispettare una regola ATP secondo cui i giocatori non possono competere per tre giorni consecutivi in ​​un'esibizione. Ma chi sono i sei? Si tratta dei "re", i campioni, ossia Novak Đoković, Rafael Nadal, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Holger Rune.

I giocatori, dato che non si tratta di un evento Atp, non guadagneranno alcun punto di classifica. Ma il vincitore si porta a casa un bel tesoretto: il premio più grande nella storia del tennis, ben 6 milioni dollari.