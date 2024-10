Jannik Sinner, ecco l'imitazione della Gialappa's: un feroce sfottò sui soldi

19 ottobre 2024 a

Senza dubbio il personaggio del momento. Ogni cosa che fa viene ripresa dai media, positiva o negativa che sia. Jannik Sinner intanto si gode il momento ed è volato alla finale del Six Kings Slam di Riyad, dove se la vedrà per la quarta volta in stagione in una sfida contro Carlos Alcaraz.

L’altoatesino continua a stupire e vuole prendersi il nono titolo in stagione, quello saudita — che gli permetterebbe anche un conto in banca di sei milioni —, e ha saputo reagire alla grande dopo la sconfitta nell’Atp 500 di Pechino proprio contro lo spagnolo.

Lo ha fatto prendendosi la finale del Masters 1000 di Shanghai e controllando al meglio a Riyad sia Daniil Medvedev sia Novak Djokovic, battuto due volte in quattro giorni. Insomma, il tennista è quasi imbattibile in questo momento. E continua a far parlare di sé fuori dai campi per il caso Clostebol finito al Tas di Losanna, dopo il ricorso presentato dalla Wada.

Intanto, novità degli ultimi giorni, la Gialappa’s Band ha studiato una imitazione in suo onore, che andrà di scena prossimamente. Un modo per scherzare su sulla sua figura, da sempre schiva e riservata e molto seria e attenta. Chi interpreterà il finto numero uno al mondo sarà il comico ex Zelig, Giovanni Vernia, che lo riprenderà per i suoi tanti contratti pubblicitari da testimonial (oltre 20), inventandosi altre partnership assurde in un'improbabile conferenza stampa tutta da ridere. Sinner, va ricordato, è stato parodiato in passato anche da Maurizio Crozza. Insomma, si tratterà di una interpretazione tutta da ridere.