Paulo Fonseca ha le ore contate: chi può arrivare al Milan sabato sera...

Un vento di passione, come cantava Pino Daniele, o un vento di tormenta, se i risultati non arriveranno. Dopo la sosta nazionali, Paulo Fonseca è atteso da un altro esame durissimo per il prosieguo della sua avventura da allenatore del Milan. Se il derby sembrava aver dato tranquillità all’allenatore portoghese, l’ex Roma sa che si giocherà molto nelle prossime gare con Udinese, Club Brugge e Bologna. Dovesse sbagliare di nuovo, secondo La Repubblica, i nomi per succederlo sarebbero quelli di Igor Tudor, di Maurizio Sarri o di Massimiliano Allegri. Il primo sarebbe il prescelto di Zlatan Ibrahimovic, il secondo di Furlani. Fonseca, però, spera di raddrizzare la china dopo la fallimentare trasferta di Firenze, tra litigi per battere un calcio di rigore e amnesie difensive che hanno portato le reti subite dall’ex Adli e da Albert Gudmundsson.

La nota (unica) positiva a favore di Fonseca, che potrebbe aiutarlo, è un Cristian Pulisic finora indiscussamente migliore della rosa. Non convincono però i nuovi arrivati, tanto voluti dall’allenaotre. Pavlovic non ha mantenuto le promesse iniziali, Emerson Royal si conferma terzino che “non difende e non attacca”, come gli cantavano i tifosi al Tottenham. Insomma, un grande caos.

Chi non è riuscito ad ambientarsi nel gioco di Fonseca è anche Ruben Loftus-Cheek. L’ex Chelsea è reduce da una delle stagioni più belle della carriera dopo aver segnato 10 reti e realizzato due assist in 40 presenze. Pioli aveva capito come valorizzarlo da trequartista nel 4-2-3-1, Fonseca invece lo ha arretrato inizialmente sulla linea dei mediani, prima di rischierarlo davanti in rotazione con Morata. All’inglese però sta mancando la qualità di scorsa stagione.