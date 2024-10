Anna Kalinskaya, il dramma di lady Sinner: crollo emotivo e lacrime in campo

19 ottobre 2024 a

Lacrime, dolore e frustrazione per Anna Kalinskaya. No, Jannik Sinner non c'entra nulla. Si tratta solo di una delusione professionale. La tennista russa, che ha visto la sua popolarità crescere dopo la relazione con il numero uno al mondo, ha un grandissimo sogno nel cassetto: entrare nella top 10 per avere almeno un posto da riserva alla WTA Finals. Per questo motivo, Anna ha disputato il torneo di Ningbo.

Il torneo cinese poteva concederle l'ingresso nella top ten. Ma la russa si è dovuta arrendere ai quarti contro Muchova. La ceca, nonostante sia in basso in classifica, sta ottenendo risultati eccellenti. Kalinskaya è stata sconfitta in tre set e probabilmente, almeno per ora, deve dare l'addio al sogno della top ten.

Nel corso dell'incontro la giocatrice russa ha avuto un crollo emotivo. In un cambio di campo è arrivata quasi alle lacrime. Lo stress per il torneo, per il durissimo finale di una stagione vissuta ad alti livelli e quindi molto intensa potrebbero averla portata a quel momento. Poco dopo ha riassettato tutto, ma non è riuscita a imporsi contro Muchova, che ha raggiunto le semifinali. Kalinskaya, chiuso questo torneo, dalla prossima settimana sarà impegnata nel torneo WTA 500 di Tokyo, poi potrà rifiatare e prepararsi per il 2025, anno in cui proverà a raggiungere la top ten, per la prima volta.

