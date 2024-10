Jannik Sinner prende a pallate un pagliaccio (e straccia Nadal): robe da matti in Arabia

19 ottobre 2024 a

Jannik Sinner in Arabia Saudita si sta proprio divertendo. Il numero uno al mondo sta disputando il Six Kings Slam, il torneo-esibizione che si gioca a Riyad. L'azzurro non ha avuto problemi a sbarazzarsi del solito Daniil Medvedev e anche della leggenda Novak Djokovic. E ora nella finalissima affronterà il suo acerrimo rivale Carlos Alcaraz. Prima però Jannik si è concesso una serata di "follie" per le strade della città araba. Virale una foto postata sui social da Nole che ritrae i sei re vestiti ad hoc per l'uscita in compagnia.

I sei maestri hanno posato per qualche scatto divertente, poi sono andati a ballare in piazza con delle persone. Ma prima hanno anche giocato, in una sala giochi, al cosiddetto "down the clown". L'obiettivo è appunto colpire con delle palle delle sagome di pagliacci. Il primo che riesce a completare la sua sequenza vince. E chi è stato il campione? Neanche a dirlo: Jannik Sinner.

"È stata una partita dura. Abbiamo provato a giocare ogni punto giocando al meglio, l'abbiamo presa seriamente cercando anche di fare qualcosa di diverso in campo - aveva spiegato Sinner subito dopo la vittoria contro Djokovic -. Abbiamo giocato in finale a Shanghai quattro giorni fa. Abbiamo commesso entrambi qualche errore".