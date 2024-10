Soldi, Jannik Sinner può strappare il record di Djokovic: ecco le (sconvolgenti) cifre

20 ottobre 2024 a

Un 2024 leggendario per Jannik Sinner. Brilla sul campo e brilla anche il suo conto in banca: la stagione potrebbe segnare un nuovo primato nella storia del tennis per guadagni. L'attuale record appartiene a Novak Djokovic, che nel 2015 accumulò un totale di 20,45 milioni di euro. Sinner, già a quota 16,6 milioni grazie alla recente vittoria nel prestigioso Six Kings Slam, ha ora tutte le possibilità di superarlo, anche se sarà necessario un finale di stagione impeccabile.

Nel 2015, Djokovic era all'apice della sua carriera, conquistando l'Australian Open, Wimbledon e lo US Open, e sfiorando il Grande Slam con la finale del Roland Garros persa contro Stan Wawrinka. Il serbo vinse anche sei Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Roma, Shanghai e Parigi), oltre al China Open e alle ATP Finals di Londra. In tutto, incassò 16,85 milioni di euro solo con i tornei, cui si aggiunsero 1 milione per un'esibizione contro Nadal a Bangkok e 2,6 milioni di bonus Atp.

Sinner, dal canto suo, ha già accumulato 11,1 milioni solo dai premi del circuito, senza contare i 5,5 milioni di euro (6 milioni di dollari) conquistati nel match di Riyad contro Alcaraz. A completare il calendario ci sono ancora il Masters 1000 di Parigi-Bercy, che prevede 825.881 euro per il vincitore, e soprattutto le Atp Finals di Torino, dove il trionfo può fruttare 2 milioni di euro, o addirittura 4,42 milioni in caso di vittoria senza sconfitte. Facendo un rapido calcolo, Sinner potrebbe chiudere il 2024 con un incasso complessivo di 21,85 milioni, stabilendo così un nuovo record storico, che però dovrà essere guadagnato sul campo. E quel guadagno corrisponde a cifre semplicemente pazzesche..