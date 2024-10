Capello e Boban, il gelo in diretta sul... San Gallo: "30 anni fa, mister!"

24 ottobre 2024 a

Zvonimir Boban e Fabio Capello, oltre che ex rossoneri sono stati protagonisti di un siparietto divertente andato di scena mercoledì sera negli studi Sky di Rogoredo, dopo le partite di Champions di giornata. Nel programma condotto da Federica Masolin, in studio si è parlato del successo per 1-0 dell’Inter di Simone Inzaghi contro lo Young Boys.

Una partita che i nerazzurri hanno vinto nel finale con la zampata di Thuram, in pieno recupero. Negli studi, è partito poi un simpatico siparietto con al centro Boban e Capello. L’allenatore ex Roma, sollecitato da Federica Masolin, ha preso la parola, lasciandosi andare a un lapsus che ha scatenato le risate in studio.

"Vi dico la verità, per settanta minuti ha fatto meglio il San Gallo dell’Inter”, le parole di Capello. Boban lo ha corretto subito: "Lo Young Boys, mister, non il San Gallo". A quel punto Capello è scoppiato a ridere: "Giusto, lo Young Boys. Ma perché ho detto San Gallo?".

La replica di Boban è stata da applausi: "Perché ci gioca domani (giovedì, ndr) la Fiorentina (in Conference, ndr) — le sue parole —. Col San Gallo ci giocavamo noi con il Milan trent'anni fa, mister”. Alla fine grosse risate e tutto passato per il meglio, prima che il dibattito sulla prestazione dell’Inter proseguisse nel migliore dei modi. Intanto i nerazzurri continuano a volare e restano tra le prime otto di Champions.