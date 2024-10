Jannik Sinner, la sparata di Patrick Mouratoglu: "Non è bravo come Alcaraz"

26 ottobre 2024 a

"Jannik non è completo come Carlos". A dirlo è Patrick Mouratoglu che come al solito non è mai banale nei giudizi. L'allenatore francese ha parlato a Tennis365 della rivalità tra Alcaraz e SInner. E ha spiegato quali siano le differenze sostanziali tra i due astri nascenti del tennis mondiale, paragonandoli alle tre leggende dello scorso decennio: Rafa Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic.

"Hanno uno stile di gioco completamente diverso rispetto a Roger, Rafa e Novak - ha spiegato il coach francese -. Non penso sia logico paragonarli a loro e ritengo che entrambi siano molto più che due ragazzi che - ha aggiunto - colpiscono la palla molto forte".

Il coach si è poi focalizzato sulle differenze tra Alcaraz e Sinner. "Sinner è una macchina. Può fare meno cose, ma sta iniziando ad aggiungere nuove armi al suo gioco. Non è bravo come Carlos in diversi aspetti, ma quello che fa bene è impressionante - ha sentenziato Mouratoglu -. Toglie tempo all’avversario, colpisce con grande potenza e precisione. I suoi movimenti e quelli di Carlos sono pazzeschi. Sbagliano pochissimo. Le loro partite sono emozionanti perché ogni volta che Carlos abbassa un po’ il livello, Jannik mantiene il ritmo. Sì, al momento - ha concluso -, sono di gran lunga i due tennisti migliori al mondo".