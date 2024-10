Milan e il rinvio di Bologna: l'ipotesi, denuncia contro il sindaco Pd Lepore

Roberto Tortora 29 ottobre 2024 a

Alla fine, a Bologna, sabato scorso c’è stato il sole. Non una goccia di pioggia. Si poteva evitare di rinviare la gara tra la squadra di Italiano e quella di Fonseca? Per il presidente del Milan, Paolo Scaroni, l’irritazione è evidente ed è stata palesata ai giornalisti a margine dell’assemblea degli azionisti del Diavolo: “La decisione del sindaco di Bologna di rinviare a data da destinarsi il match Bologna-Milan per motivi di sicurezza, dopo l’alluvione in Emilia-Romagna, è stata una decisione iniqua che ci ha creato un grave danno".

"Io, anzi, noi tutti siamo furiosi per questo. Ci è stato fatto un torto grande. La Lega, con il presidente Casini, ha ripetutamente telefonato al sindaco Lepore per proporre di far giocare la partita a porte chiuse, ma abbiamo avuto un diniego che riteniamo incomprensibile. Ecco perché – avverte Scaroni - non abbiamo nessuna intenzione di rimanere inerti di fronte al danno che ci è stato creato. Il danno c'è stato e questa cosa mi ha reso veramente furioso”.

Scaroni lamenta una disparità di trattamento da parte della Lega Calcio, che in questo caso non è stata ferrea nel far giocare la partita: “Non si capisce perché non si possa giocare a porte chiuse e non si capisce il perché al calcio è stato detto 'no', mentre ad altri eventi è stato detto 'si'. È una cosa che mette in discussione la legittimità. Il danno è certamente molto difficile da quantificare, ma non c'è dubbio che attendere fino a febbraio ci creerà un danno non da poco. Ecco, noi stiamo esaminando proprio questo tema”.

Il susseguirsi degli impegni delle due squadre, entrambe impegnate sui tre fronti (Serie A, Coppa Italia e Champions League, ndr) renderà molto difficile trovare una data utile per il recupero della partita. Si era pensato, addirittura, di far giocare le due squadre il 25 dicembre… il giorno di Natale. Assurdità messa da parte, per fortuna, e Casini ha scelto febbraio come mese adatto: "Il mese in cui si giocherà il recupero di Bologna-Milan di Serie A è quello, la data andrà definita sulla base dei risultati di Coppa Italia e delle coppe europee”.