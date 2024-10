Mario Balotelli, ritorno a Genoa ma con clausola: cosa prevede il contratto

Gabriele Galluccio 29 ottobre 2024 a

Balo is back. Voleva a tutti i costi un’ultima occasione in serie A e l’ha avuta grazie a Gilardino, con il quale adesso è in debito. Forse neanche il Genoa crede davvero che Mario possa tornare “Super”, anche se l’età (34 anni) non è poi così limitante: più che altro non gioca nel massimo campionato italiano dal 2020 e viene da anni in cui è stato in Turchia e Svizzera, non proprio il migliore dei biglietti da visita. Il Grifone ha nicchiato per settimane nonostante l’evidente emergenza infortuni nel reparto offensivo, ma alla fine ha ceduto alla richiesta di Gilardino: c’è bisogno di una scossa, la squadra è decimata e non vince una partita da agosto. Se Balotelli è l’uomo giusto per darla, questa scossa, è tutto da vedere.

Di certo c’è che Mario si è messo in testa di voler dimostrare a ogni costo di poter ancora giocare in serie A e vederlo così determinato è quantomeno intrigante. Per settimane si è allenato da solo e questo fa sì che fisicamente stia bene, ma ovviamente scendere in campo è tutta un’altra storia. Balo non ha molto tempo per ripagare l’atto di fede di Gilardino e del Genoa, se è vero che nel suo contratto è stata inserita una clausola di svincolo legata a determinate condizioni: nel caso in cui il club non dovesse essere soddisfatto del suo rendimento, potrebbe rescindere l’accordo entro il 31 dicembre. Una clausola che testimonia il fatto che Balotelli ormai non abbia più nulla da perdere, al punto da andare all-in con la sua carriera.

Tutti ricordano il giocatore che è stato, un talento purissimo che ha fatto grandi cose ma che poi si è auto-limitato a causa di un carattere non semplice.

Questi anni lontano dal calcio che conta sembrano però averlo fatto maturare, a giudicare dalla determinazione con cui ha inseguito il suo obiettivo. Meglio tardi che mai, anche se adesso viene il difficile e spetterà solo al campo emettere il suo verdetto insindacabile sullo stato della carriera di Balotelli. Romanticamente parlando, il ritorno di Mario in serie A è una bella storia: è stato uno dei calciatori italiani più forti degli ultimi 15 anni, ha avuto picchi elevatissimi come l’Europeo da trascinatore nel 2012, ma anche molti bassi.

Se la storia con il Genoa sarà a lieto fine lo scopriremo nei mesi a venire, intanto Balotelli ha scelto di tenere un profilo basso: «Sono carico, sinceramente non ho tanta voglia di parlare, voglio cominciare. Se ho il fuoco dentro? Lo vedrete». Dopo aver superato le visite mediche, Mario è ufficialmente diventato un calciatore del Genoa e ha sostenuto ieri pomeriggio il primo allenamento agli ordini di Gilardino. Vestirà ancora il numero 45: «Quando sarò pronto? Spero presto - ha aggiunto darò tutto me stesso». Sarà sicuramente contento Gilardino, che lo attendeva da giorni: «La storia di Balotelli parla per lui - ha dichiarato dopo il pesante ko per 3-0 contro la Lazio- se si mette a disposizione dell’ambiente può essere un valore aggiunto».