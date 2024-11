Jannik Sinner, clamoroso Andrea Scanzi: "Perché mi faccio schifo da solo"

03 novembre 2024 a

Niente Parigi-Bercy per Jannik Sinner, costretto al forfait dall'ultimo Masters 1000 della stagione da un virus. L'obiettivo è arrivare al top alle Atp Finals di Torino, provare a centrare la prima vittoria di peso in Italia. Già, perché oggi è lui il numero 1, l'uomo da battere.

Ed essere il numero 1, ovviamente, comporta oneri e onori. Tra gli oneri, l'invidia, incarnata al meglio da Nick Kyrgios, l'australiano che ha iniziato una personalissima crociata contro il ragazzo di San Candido, accusandolo di fatto di essere un dopato per la vicenda Clostebol. Kyrgios non ha risparmiato insulti e battutacce, spiegando di non credere alla buona fede di Jannik, il quale per inciso rischia una controversa squalifica che potrebbe arrivare, in seguito al ricorso della Wada, all'inizio del prossimo anno.

Kyrgios continua il suo gioco sporco contro Sinner sui social. Un gioco sporco che ha spinto Andrea Scanzi, grande appassionato di tennis e un tempo grande tifosi di Kyrgios, a cospargersi il capo di cenere proprio per essere stato un fan dell'australiano.

Scanzi ha detto la sua sul proprio canale YouTube. E non si è fatto sconti. "Ho tifato per anni per Kyrgios, ma mi faccio schifo da solo per averlo fatto. È un citrullo, un tamarro che spara castronerie dalla mattina alla sera su Sinner". E ancora: "Frigna da due anni per un infortunio che poteva risolvere in pochi mesi. E adesso si lancia anche in teorie terrapiattiste". Andrea Scanzi finalmente ne dice una giusta...