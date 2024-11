Donnarumma, disastro in Psg-Atletico: come ha preso gol all'ultimo secondo

07 novembre 2024 a

Risate sguaiate, insulti, tifosi che postano le foto di Keylor Navas con nostalgia, ricordando che "quest'uomo è stato panchinato per Donnarumma. Una follia". Continua il calvario europeo del Psg e ancora una volta la firma negativa sull'ennesima notte da incubo dei parigini in Champions League è di Gigio Donnarumma. Il portiere della Nazionale italiana è al centro di una nuova ondata di critiche per la prestazione di mercoledì sera, con l'Atletico Madrid che ha vinto 2-1 al Parco dei Principi.

La classifica ora piange per davvero. Il Paris Saint Germain è 25esimo su 36 squadre nella classifica della nuova formula, con una sola vittoria in 4 partite e si fa clamorosamente concreto lo scenario dell'eliminazione. Le ultime 12, infatti, non si qualificano ai playoff per gli ottavi, a cui accedono direttamente le prime 8). Serve una svolta per gli uomini di Luis Enrique, anche se storicamente la Champions ha regalato ai parigini più amarezze e delusioni che gioie.

"Quello dà fastidio": tempesta di critiche, il duro sfogo di Gigio Donnarumma

"Non miglioriamo, non riusciamo a fare le cose bene", ha commentato sconsolato in tv il capitano Marquinhos. E all'orizzonte ci sono ora due scontri durissimi contro Bayern Monaco e Manchester City, altre due big non proprio brillantissime in questo inizio di Champions.

Sul banco degli imputati, come detto, c'è Donnarumma. Dopo il vantaggio dei padroni di casa con il baby prodigio Warren Zaire-Emery, l'Atletico di Simeone ha prima pareggiato con Nahuel Molina e nel finale, in pieno recupero, ha colpito con un clamoroso contropiede. Dopo un corner dei parigini, il portiere dei Colchoneros Oblak lancia lungo per Griezmann, la palla arriva all'argentino Angel Correa, che converge e colpisce sul secondo palo. Il suo mancino non sembra irresistibile, ma Donnarumma è ancora una volta incerto e impreciso e la palla si insacca beffarda. Su X, ovviamente, i post cattivissimi contro l'azzurro si sprecano.