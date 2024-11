Dibu Martinez non ci crede, il fallo da rigore più assurdo nella storia del calcio?

08 novembre 2024 a

a

a

Scene che hanno dell’incredibile. Quelle che si sono viste al Jan Breydel Stadium di Bruges, dove i padroni di casa hanno battuto 1-0 l'Aston Villa grazie a un calcio di rigore trasformato da Vanaken.

Il tiro dal dischetto è stato concesso per un surreale fallo di mano di Mings al 50’. Tutto è nato dopo un passaggio del Dibu Emiliano Martinez al suo difensore che, invece di giocare il pallone coi piedi, non accorgendosi che il gioco era ripreso, lo ha raccolto con le mani e lo ha restituito al suo portiere, posizionandolo sul vertice dell'area piccola.

Tyrone Mings has had an absolute nightmare there pic.twitter.com/3Z7c6nBnVT — Football Hub (@FootbalIhub) November 6, 2024

Sono scattate subito le proteste del Bruges, rivolte all’arbitro tedesco Tobias Stieler che ha subito deciso per il calcio di rigore, applicando come da norma il regolamento. Il volto incredulo di Martinez è stato catturato dalle telecamere, prima che andasse a raccogliere il pallone in porta dopo la realizzazione di capitan Vanaken, in grado di decidere la partita di Champions League. Per i Villains si tratta della prima rocambolesca sconfitta in Europa, per i belgi della seconda vittoria dopo il precedente k.o. per 3-1 in casa del Milan, ora a -3 dai rivali britannici.

L'Atalanta espugna Stoccarda: altra grande impresa, 3 punti d'oro in Champions

Champions, la classifica dopo la quarta giornata

Dopo i risultati di mercoledì che hanno chiuso la quarta giornata, davanti c’è il Liverpool con 12 punti, seguito da Sporting, Monaco, Brest e Inter a 10. Poi Barcellona, Borussia, Aston Villa a 9, Atalanta a 8, City, Juventus, Arsenal, Leverkusen, Lilla, Celtic, Dinamo Zagabria a 7, poi Bayern Monaco, Real Madrid, Benfica, Milan, Feyenoord, Brugge, Atletico Madrid a 6, Psv a 5, Psg, Sparta Praga, Stoccarda, Shakhtar a 4, Girona, Salisburgo a 3, Bologna a 1 e, fanalini di coda con 0 punti: Lipsia, Sturm Gratz, Young Boys, Stella Rossa e Slovan Bratislava.