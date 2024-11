Jasmine Paolini crolla a Riyad: travolta dalla cinese, "non accetto questo fatto"

07 novembre 2024 a

a

a

Un k.o. che brucia a Jasmine Paolini quello di Riyad. Al torneo esibizione in Arabia Saudita, l’italiana è caduta in una sconfitta netta contro la cinese Qinwen Zheng: due set entrambi persi per 6-1, venendo così eliminata dalle Finals. La tennista toscana non è mai entrata in partita e ha ceduto di schianto contro l’avversaria. Tanto è stato lo scotto per la sconfitta a fine match.

"Sicuramente sono delusa — le sue parole — è stato un match in cui non sono riuscita a lottare, facevo tanta fatica, ci ho provato ma ero davvero nervosa perché non riuscivo a trovare una soluzione. Non va bene, è dura uscire dal campo così, bisogna sempre cercare di trovare delle soluzioni". E ancora: “Mi dispiace aver fatto questa partita, lei è una giocatrice contro cui devo ancora trovare delle soluzioni ma oggi non è stata una giornata positiva — ha concluso la toscana — Non accetto il fatto di non essere riuscita a lottare, spero di potermi riscattare nel doppio”.

Vedere Jannik Sinner a Torino? Roba da "miliardari": ecco quanto costano i bigletti

Paolini sarà però impegnata oggi, giovedì 7 novembre, nel match del doppio in coppia con Sara Errani della fase a gironi, le avversarie sono Chan e Kudermetova. Per centrare l’obiettivo semifinali le due azzurre sono obbligate a batterle. Le avversarie, da poco formatesi, hanno vinto un torneo in coppia, il WTA 500 di Stoccarda, ma hanno disputato altre tre finali, ovvero quelle del WTA 1000 di Pechino e quelle dei 500 di Berlino, Bad Homburg. Agli US Open si sono fermate in semifinale, così come nel 500 di Seul, mentre hanno raggiunto i quarti nel 1000 di Wuhan e nel 500 di Charleston.