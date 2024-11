Alessandro Cattelan imbarazza Jannik Sinner: "Ma chi è Speed?"

08 novembre 2024 a

Non solo il sorteggio del tabellone (che lo vedrà opposto ai gironi contro Fritz, de Minaur e Medvedev) e la conferenza pre-Finals. A Torino, giovedì sera, Jannik Sinner ha presenziato anche al Teatro Carignano, dove il 23enne tennista di Sesto ha incontrato Alessandro Cattelan, avendo così possibilità di incontrare alcuni giovani tifosi. Un ragazzo, incredibilmente, ha mandato in confusione Sinner dopo avergli fatto una domanda, tanto che il numero al mondo Atp non sapeva cosa rispondere. La domanda era: “Qual era il tuo supereroe preferito quando eri bambino?”. E Jannik: "Forse era Speed, sai, mi piace la velocità, quindi direi Speed — ha detto —. È molto, molto bello, ma non ho visto molti film di supereroi, per essere onesti".

Così è intervenuto Cattelan, che un po' disorientato ha chiesto al giocatore: "Speed? chi è Speed?". Sinner accortosi della gaffe, si è subito corretto: "Cioè Flash. Sì, Flash — ha replicato —. Stavo pensando alla velocità, chi è la velocità? Correre veloce, Flash. Bene, vedi, è bello che abbiamo altri sette giocatori. Ti aiutano. Okay". "Ah ecco" ha chiosato il presentatore, tra le risate di Sinner che aveva fatto confusione sul nome del protagonista dell'universo Dc.

A fine evento, Cattelan ha coinvolto anche gli altri tennisti presenti, chiamando tutti a raccolta per scattare il classico selfie di gruppo: "Ci tengo a far notare che sono l’unico rovescio a una mano presente in questa foto... — le parole di Cattelan —. In bocca al lupo ragazzi per queste Finals!!”. Ora, però, basta divertimento, per Sinner c’è un torneo al quale puntare, sfuggito l’anno dopo di un soffio dopo la finale persa per due set a zero contro Novak Djokovic.