Roma, società al lavoro per il dopo Ivan Juric: "Chi sarà il prossimo allenatore"

Dopo l'ennesima sconfitta in campionato, la Roma ha deciso di esonerare Ivan Juric. Fatale la disfatta sul campo del Bologna dove i padroni di casa hanno superato i giallorossi 3 a 2. Contestazione, cori contro allenatore, giocatori e dirigenza e tanto malumore. La società ora è già al lavoro per trovare un nome che possa risollevare la squadra. E che sia in grado di accontentare la piazza, in lutto dopo il licenziamento del beniamino Daniele De Rossi.

"Nomi per il nuovo allenatore? Abbiamo subito voluto emettere un comunicato ufficiale - ha spiegato il ds giallorosso Florent Ghisolfi -. Dobbiamo ragionare con calma per prendere la decisione migliore per il club. Innanzitutto ringraziamo Ivan Juric, che con il suo staff ha dato il meglio di sè in una situazione non fra le migliori. Ivan ha un tipo di calcio ambizioso ed esigente dal punto di vista fisico, ma non è il momento delle scuse".

"È vero che il momento è complicato e ci prendiamo le responsabilità - ha poi aggiunto -. Ci scusiamo con i tifosi. Che tipo di allenatore adesso? È difficile rispondere a caldo. Sul lungo termine l'obiettivo dei Friedkin è lo stesso dei tifosi: vincere, e continueranno a investire tanto. Adesso è il momento di gestire. La parola transizione non mi piace perché siamo la Roma e dobbiamo ambire a grandi traguardi adesso. De rossi un rimpianto? In questo momento - ha concluso - possiamo solo assumerci le nostre responsabilità: io, i calciatori e l'allenatore".