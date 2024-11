Roma, Lino Banfi dopo l'esonero di Juric: "Sono pronto a fare l'allenatore"

10 novembre 2024 a

a

a

Dopo che la Roma ha deciso di esonerare Ivan Juric dalla panchina giallorossa, tra i tifosi è partita la gara a chi riesce a indovinare per primo il nome del futuro tencico della Magica. In queste ore, si sta parlando tantissimo di un possibile ritorno nella capitale di Roberto Mancini. Il Macio ha risolto il suo contratto con l'Arabia Saudita. Ma ha un passato - sia da giocatore sia da mister - alla guida della Lazio. Chi invece troverebbe d'accordo tutti i tifosi è Claudio Ranieri. L'ex artefice dell'impresa del Leicester aveva dato l'addio al calcio. Ma di recente ha dichiarato che in caso di proposta allettante potrebbe ripensarci.

Intanto sui social alcuni si stanno prendendo gioco della società giallorossa. Lino Banfi, per esempio, ha realizzato un video tutto da ridere nel quale si propone come nuovo tecnico di Dybala e compagni. "Sono pronto, vado a Trigoria", ha esclamato con grande ironia il celebre attore e comico italiano. La gag di Banfi ha avuto un non so che di profetico, dato che è stata pubblicata poche ore prima del ko contro il Bologna.

Il club ha annunciato che nei prossimi giorni verrà reso noto il nome del nuovo allenatore. Il video di Banfi sdrammatizza, ma allo stesso tempo si rivela profetico per quanto riguarda l'imminente cambio del tecnico della Roma.