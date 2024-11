Lewandowski, gol annullato per fuorigioco: Var, l'errore più grave della storia?

11 novembre 2024 a

Un errore clamoroso, quello di Real Sociedad-Barcellona. Nel posticipo serale della Liga, andato di scena domenica e chiuso con la vittoria dei padroni di casa per 1-0 (gol di Becker al 33’), ha riaperto il campionato, dato che il Real è ora a -6 dalla squadra di Flick, condannata però da un errore madornale da parte del Var.

Il Video Assistant Referee, infatti, ha annullato un gol a Lewandowski con il fuorigioco semiautomatico, anche se dalle immagini si è visto che la punta della scarpa da calcio considerata in offside non fosse la sua ma quella del difensore. Così ecco arrivato un k.o. che brucia ma che ancora lascia la situazione relativamente tranquilla per la squadra di Barcellona, reduce da 11 vittorie in 13 partite disputate.

L’episodio è arrivato al 13’ minuto di gioco, sul risultato ancora di 0-0, Lewandowski ha portato in vantaggio i blaugrana dopo una bella combinazione con da Frenkie de Jong da centrocampo. L'arbitro ha convalidato in prima battuta il gol, ma è stato poi richiamato dal Var, che ha avviato un check per un possibile fuorigioco da parte dell'attaccante polacco.

Dopo aver passato diversi minuti a revisionare l’azione, è arrivata poi la decisione finale: annullato il gol per fuorigioco. Venti minuti dopo la rete di Becker, che ha condannato il Barça alla seconda sconfitta di stagione dopo quella in casa dell’Osasuna (4-2) a fine settembre. Per cercare di tornare alla 12esima vittoria di stagione bisognerà aspettare il 30 novembre, dopo la pausa nazionali. Il Barcellona affronterà in casa il Las Palmas, la squadra della Gran Canaria.