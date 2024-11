Galatasaray, due rovesciate in quattro secondi: un indimenticabile momento di calcio

12 novembre 2024 a

a

a

La nota stonata per il club è la rottura del legamento di Mauro Icardi in Europa League, ma per lo meno il Galatasaray è riuscito a conquistare il successo contro il Samsunspor per 3-2, in casa. Un successo sofferto, nel mezzo un’azione che ha del buffo e che è diventata virale sui social: nella stessa manovra offensiva, due giocatori hanno tentato di mandare in porta il pallone con una rovesciata, sbagliando in entrambi i casi. Alla fine la squadra di Okan Buruk è riuscita comunque a passare, convincendo nel gioco e volando in campionato dopo il precedente successo, sempre casalingo, sul Besiktas.

Un vero peccato, considerando come era nata l’azione intorno al 60’ della partita: con tocchi di prima e scambi di vera classe tra i calciatori turchi. Il Galatasaray resta ancora la squadra da battere, a +5 dal Fenerbahce. La palla è arrivata al difensore Davinson Sanchez, che nell'area di rigore avversaria ha seminato il panico con finte a ripetizione, e una giravolta gli ha permesso di superare due marcatori.

Wanda Nara, un topless mostruoso: la reazione del suo ex Mauro Icardi | Guarda

Poi ha servito il pallone in area per la rovesciata di Bardakci che incredibilmente ha centrato il palo: sulla ribattuta si è presentato ancora una volta il difensore che prima ha fermato la palla di petto e poi ha tentato una seconda rovesciata, questa volta totalmente fuori misura. Comunque applausi da parte del pubblico di casa, che ha apprezzato il gesto. Il Galatasaray ha chiuso comunque con una vittoria, proseguendo la sua strada verso il titolo di Super Lig turca.