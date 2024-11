Sinner vince ancora: Fritz ko, semifinale sempre più vicina

12 novembre 2024 a

Jannik Sinner è tornato in campo, vincendo. Per la seconda sfida delle Atp Finals l'avversario è stato Taylor Fritz. Con questa vittoria il tennista italiano ha blindato il pass per le semifinali del torneo di Torino battendo lo sfidante in due set. L'azzurro si è imposto in un'ora e 40' di gioco con un doppio 6-4, successo che gli permette di avvicinarsi alle semifinali del torneo, in programma sabato. Il tennista numero uno al mondo affronterà giovedì il russo Daniil Medvedev nell'ultima giornata del gruppo 'Nastase'.

“Normalmente parto sempre con l'avversario, ma qui devo partire col pubblico”. Lo ha detto Jannik Sinner ringraziando i tifosi presenti alla Inalpi Arena dopo il successo ottenuto. "E' stata una partita difficile, lui ha servito molto bene mentre io potevo servire meglio – ha aggiunto analizzando il match dopo esser stato interrotto da un lungo coro del pubblico presente sugli spalti – Credo che da fondo campo abbiamo giocato ad alto livello sia io che lui, siamo più vicini alle semifinali che erano il primo obiettivo di questa settimana”.

Ricordando la finale degli Us Open Sinner ha aggiunto che “ci siamo conosciuti un po' meglio, questa era un'altra occasione importante per me – ha concluso proiettandosi sulla sfida di giovedì con Medvedev – Adesso vediamo dopodomani, sarà di nuovo un'altra sfida difficile. Ora c'è il giorno di riposo che mi farà bene, speriamo di essere pronti dopodomani”.