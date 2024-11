Inghilterra, chi è Davide Coote: l'uomo beccato a sniffare una polvere bianca

L’arbitro inglese David Coote è finito nei guai e ora rischia la carriera. Sospeso qualche giorno fa dopo un video del passato in cui insultava l'allora allenatore del Liverpool Jurgen Kloop, è ora finito al centro di altre proteste dopo che il Sun lo ha pubblicato un video nel quale sembra sniffare una polvere bianca durante Euro 2024. Lo avrebbe fatto arrotolando una banconota per sniffare una sostanza che assomiglia alla cocaina in una camera d'albergo riservata dalla Uefa. Il video, secondo i media inglesi, risale al giorno successivo ai quarti di finale tra Francia e Portogallo, nel match nel quale il 42enne era chiamato a prendere le decisioni in Sala Var.

Coote rischia seri problemi e il Pgmol, l'ente responsabile dell'arbitraggio delle partite del calcio professionistico inglese, ha già aperto un'indagine nei suoi confronti proprio riguardo al video nel quale l’arbitro inglese insulta pesantemente Klopp. Nei filmati Coote definisce Klopp un "tedesco di mer*** e un fott*** arrogante". Il video incriminato è essere stato girato dopo che un pareggio 1-1 del Liverpool contro il Burnley nel 2020.

