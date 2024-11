Jannik Sinner, che cos'è il "No.1 handshake": il saluto esclusivo con Alcaraz e Medvedev

Jannik Sinner è già sicuro di partecipare alle semifinali delle Atp Finals di Torino. Intendiamoci: niente di troppo sorpendente. L'azzurro, oltre che essere il padrone di casa del torneo, è anche la testa di serie numero uno. E i suoi avversari non hanno dato grandi segnali di forza. Daniil Medvedev, il suo prossimo sfidante, ha perso il primo match. Oltre ad aver mostrati segni evidenti di nervosismo. Carlos Alcaraz ha mancato la prima, salvo poi riprendersi subito nella partita seguente.

Ma cosa distingue un campioni dagli altri giocatori? Forse un'intesa vicente. E no, non s'intende quella col team. Bensì il saluto con i colleghi considerati degni del proprio talento. Sinner, Alcaraz e Medvedev hanno sfoggiato un saluto molto particolare, che è stato immortalato da fotografi e da cameramen. SI trata di un gesto - chiamato "No.1 handshaken" (saluto tra numeri uno) - che è riservato solo ai giocatori che sono saliti sull'olimpo del tennis.

È stata l'ATP stessa a chiedere a Sinner, Alcaraz e Medvedev di inventare questo saluto. "Parliamone un po'", ha commentato lo spagnolo nel video diffuso sui social. "Non ne ho idea", ha esclamato Sinner. A quel punto ci pensano il russo e lo spagnolo, sotto gli occhi dell'azzurro, a mettere assieme qualche mossa fatta con le mani, concludendo col dito indice alzato a indicare appunto il numero uno.

An elite handshake for an elite club #ATPNumberOneClub pic.twitter.com/3BWkFhE8G1