Jannik Sinner, il siluro del presidente Federtennis: "Glielo ho detto, un po' esagera"

Grazie ai trofei, alle prestazioni in campo e alla vetta della classifica Atp, Jannik Sinner sta conquistando sempre più popolarità. Sia in patria sia all'estero. E con la fama sono piombati sull'azzurro anche tantissimi sponsor. I più pregati marchi del mondo fanno a gare per cercare di assicurarsi il volto del numero uno al mondo per pubblicizzare i loro prodotti. Intendiamoci: non è nulla di nuovo né di strano. Da decenni, soprattutto gli sportivi, associano il loro nome a grandi brand.

Sul tema, però, è intervenuto anche il presidente della Federtennis Angelo Bianchi che non ha risparmiato pesanti critiche al fuoriclasse azzurro. "Gliel’ho detto, un po' esagera. Ma, conti alla mano - ha aggiunto Binaghi - non c'è alcun problema: mi hanno dimostrato che da n. 1 al mondo, per quanto riguarda la sua presenza in sponsor e pubblicità, rientra nella media di altri campioni come erano Federer e Nadal".

Non solo il presidente della Federtennis. Anche la Gialappa's Band, nel corso del loro show, ha preso di mira il rapporto che sussiste tra Sinner e le pubblicità. Il comico Vernia gli ha infatti dedicato un tormentone: negli sketch si vede il campione costretto di continuo a pubblicizzare marchi nel corso di una conferenza stampa.