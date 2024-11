Anna Kalinskaya, rumors sulla mossa per mettere all'angolo Sinner: "Dove potrebbe presentarsi"

19 novembre 2024 a

a

a

Jannik Sinner è il nuovo "Maestro" del tennis. Ma il successo alle Atp Finals è stato "macchiato" da alcuni problemi che riguardano la sua vita amorosa. Non è un mistero: l'azzurro e la (ex?) fidanzata Anna Kalinskaya stanno attraversando un momento di crisi. La russa si è fatta fotografare a Miami mentre il numero uno al mondo macinava successi in quel di Torino. Torneo vinto, ringraziamenti a chiunque, tranne che ad Anna.

Terzo indizio: Anna ha tolto il "follow" a Sinner in quasi tutti gli account social. E qualcuno ritiene che abbia addirittura bloccato Jannik su Instagram. Un atteggiamento che qualcuno potrebbe definire immaturo, ma che è del tutto normale per due ragazzi della loro età. Ma c'è di più. L'azzurro ha appena ingaggiato un nuovo social media manager. E sembra che abbia consigliato al suo assistito di rimuovere i like da alcune vecchia foto di Anna.

"Sinner e le ragazze". La soffiata di Adisa, ex compagna di classe di Jannik: ora si capisce tutto

Ma Jannik e Anna si sono mollati? Difficile dirlo. Voci su una presunta rottura erano già circolate durante lo scorso Us Open. E in quell'occasione solamente un bacio tra l'azzurro e la russa riuscì a smontare tutti i gossip. Ora non è detto che non possa accadere un episodio di questo tipo. È possibile infatti che Kalinskaya si presenti a Malaga - dove si svolgeranno le finali di Coppa Davis - per assistere ai match di Jannik. Una voce, rilanciata tra le righe - ma nemmeno troppo - dalla Gazzetta dello Sport. Un'indiscrezione che, ad ora, pare di difficile realizzazione. E però, agli Us Open, accadde qualcosa di simile. Chissà...