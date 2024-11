Anna Kalinskaya le canta a Sinner: "I pezzi che mancano", un siluro su Jannik

23 novembre 2024 a

Ogni dettaglio, quando si parla di Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, può risultare determinante per capire se la rottura tra i due tennisti ci sia stata (cosa che, a oggi, sembra evidente), se questa sia definitiva e, soprattutto, chi abbia lasciato chi e chi stia soffrendo di più. Dettaglio quest'ultimo, cinico e prosaico ma quando si parla di gossip e dinamiche sentimentali, è l'interrogativo che tutti, ma proprio tutti, si pongono.

Il 23enne altoatesino, numero 1 al mondo, è impegnato nel rush finale di stagione, tra Atp Finals di Torino e una Coppa Davis da riconquistare in quel di Malaga (oggi la semifinale contro l'Australia di De Minaur). Vuoi per la concentrazione, vuoi per il carattere schivo e riservatissimo, il Rosso di San Candido non si è mai esposto sul tema-Anna, anche se i ben informati assicurano di aver beccato la sua ex Maria Braccini sugli spalti torinesi...

La Kalinskaya, invece, sta letteralmente invadendo la sua pagina Instagram con foto, reels, post e storie che vanno dagli allenamenti intensi a Miami ai momenti più intimi, privati e riflessivi. Un paio di giorni fa, per esempio, ha pubblicato uno scatto in cui sorridente augurava "good morning", un buon giorno ai suoi follower mostrando un bel mazzo di fiori con tanto di iniziali misteriose, GM. Nelle ultime ore invece ha parlato per la prima volta, con una storia, spendendo parole che chiunque ha letto in relazione alla rottura con Sinner. "Qualcuno ancora sorride quando ricorda un momento con te".

E siccome, come detto, anche i dettagli contano, ecco la scelta della canzone che accompagna la storia: Missing pieces, pezzi mancanti. Anche in questo caso, non ci vuole un genio investigativo per capire che potrebbe trattarsi di un'altra stilettata all'ex fidanzato italiano.