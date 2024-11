Anna Kalinskaya, "una grottesca rosicata": cosa pubblica mentre Sinner vince la Davis

25 novembre 2024 a

Mezza Italia ieri guardava Jannik Sinner e Matteo Berrettini abbattere l'Olanda e portare a casa la Coppa Davis per l'Italia, la seconda di fila. E l'altra mezza, quella più attratta dal gossip che dalla racchetta, guardava Anna Kalinskaya. Ne spiava il profilo Instagram, attendeva un suo posto, una sua parola, per avere la certezza che tra il 23enne di San Candido e la 25enne bellezza moscovita fosse davvero finita. Ed eccolo, puntuale, il segnale. L'ennesimo.

Nel tardo pomeriggio a Malaga Sinner batte in due set Tallon Griekspoor, soffrendo solo nel primo parziale concluso al tie-break, abbraccia il ct e capitano azzurro Filippo Volandri e fa partire la festa scatenata nel palazzetto e nei salotti nazionali.

La Kalinskaya però non c'è, come non c'era nemmeno qualche giorno fa sugli spalti di Torino per le Atp Finals (sostituita, pare, dall'ex di Jannik, la modella Maria Braccini): La tennista russa è da giorni a Miami, dove si sta preparando per la prossima stagione agonistica. Sui social è però molto (stranamente) attiva, pubblicando post "professionali" degli allenamenti ma anche foto e storie più intime, private e ammiccanti.

La storia apparsa intorno alle 20.30 di domenica ora italiana, quando Sinner, Berrettini e gli altri erano nel pieno dei festeggiamenti, è decisamente emblematica. Anna pubblica l'immagine del panorama di Miami accompagnata da due sole parole: "So peaceful". Traducibile come "che pace". Lontano dagli occhi, lontano dal cuore.

Una dichiarazione di lontananza più mentale e spirituale che fisica, dall'ormai ex compagno italiano, e un tempismo che molti utenti hanno giudicato chi "sospetto", chi "di cattivo gusto", quasi fosse una mancanza di sensibilità, e chi addirittura "grottesco", segno che l'indifferenza della Kalinskaya per le sorti (sportive) di Sinner sia troppo esibita per essere reale. Insomma, una rosicata mascherata.