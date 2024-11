Sinner umiliato da Musetti a Coppa Davis in corso: "Ma visto uno come te..."

27 novembre 2024 a

a

a

La Coppa Davis parla di nuovo italiano. Gli azzurri, grazie al successo contro l'Olanda firmato Jannik Sinner e Matteo Berrettini, hanno ripetuto il successo dello scorso anno a Malaga. E hanno permesso a un grande gruppo - soprattutto giovane e promettente - di fare esperienza e macinare successi su successi. Prima ancora delle prestazioni in campo, il ct Volandri è stato capace di creare coesione tra i compagni di squadra. Come? Dando loro la possibilità di stare insieme anche fuori dal campo.

Non solo tennis. Gli eroi di Malaga, nel corso della Coppa Davis, hanno trascorso del tempo insieme. Il loro passatempo preferito era il calcio. Ma non quello giocato sul rettangolo di gioco. Bensì quello sul divano, alla PlayStation, a sfidare di continuo a Fifa, il più celebre videogioco di Football. Anche qui si sono formate due coppie: da una parte Sinner e Vavassori; dall'altra, invece, Musetti e Berrettini. Ma chi ha vinto?

Jannik Sinner, una scelta radicale: quando torna in campo nel 2025

Alessandro Bega, l'attuale coach di Berrettini ha postato l'immagine degli azzurri impegnati a giocare alla PlayStation in camera durante la fortunata avventura in Davis. Matteo Berrettini ha ricondiviso la foto, scrivendo "E intanto Musettini > Vavinner", per spiegare che il doppio formato da lui e Musetti ha battuto Sinner e Vavassori. E anche qui sono partiti gli sfottò contro gli amici-colleghi. "Difendi bene comunque Andrea Vavassori", ha esclamato Berrettini. "Mai visto uno sculare come Muso…", la replica di Vavassori. Anche così si vincono i tornei.