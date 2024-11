Anna Kalinskaya e Sinner? "Lei si è affidata a Dafne Evangelista", ora si spiega tutto

27 novembre 2024 a

Un tennista che sorride e gioisce sul campo, ma che fuori ha qualche gatta da pelare. Jannik Sinner ha concluso una annata pazzesca che gli ha portato la vetta del ranking Atp (raggiunta in pieno svolgimento del Roland Garros), due titoli Slam (Australian Open e US Open), le Finals di Torino, altri cinque titoli Atp (Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati e Shanghai) e ora il titolo di Coppa Davis vinto in coppia con Matteo Berrettini e compagni, dopo aver battuto in finale l’Olanda domenica scorsa.

Ma fuori dal campo deve fare i conti con la sentenza del Tas di Losanna sul caso della positività al Clostebol e (forse) fare i conti con la rottura amorosa con Anna Kalinskaya. La russa è a Miami per godersi un po’ di vacanze, continua a postare foto e non era presente a Torino né a Malaga per appoggiare il 23enne altoatesino.

Una delle tappe di Anna a Miami è stata nel salone di bellezza di Dafne Evangelista, hair stylist e stilista brasiliana molto apprezzata dalle attrici di Hollyood e dalle cantanti internazionali. La donna ha fatto un restyling ai suoi capelli, tra taglio e colore, un gesto per molti chiaro del fatto di voler cambiare look quando le donne lasciano il partner. Ma non solo, non ha assistito alle ultime partite del campione altoatesino e ha smesso anche di seguirlo su Instagram, mentre lui figura ancora tra i follower di Anna.

La Kalinskaya ha addirittura messo like al commento di un follower che diceva che Jannik non la apprezza abbastanza. Quasi un messaggio a dire di sentirsi in secondo piano rispetto all’importanza che Jannik dà al tennis.