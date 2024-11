Anna Kalinskaya, "cosa non sopporta": tam tam russo, perché ha rotto con Sinner

28 novembre 2024 a

I giornalisti russi, che conoscono meglio Anna Kalinskaya degli italiani, ne sono sicuri: la 25enne tennista russa, ormai ex compagna di Jannik Sinner, "ha un cruccio, non vuole passare come la 'fidanzata del campione'". Una indiscrezione che cade nei giorni del grande gelo tra i due ragazzi. E che getta una luce decisamente chiarificatrice sulle dinamiche che potrebbero aver portato alla rottura della coppia.

Coppia nata, è bene ricordarlo, poco più di sei mesi fa. A febbraio scorso, quando Sinner vinceva gli Australian Open e partiva la sua incredibile scalata alla vetta del ranking Atp, la fidanzata ufficiale del 23enne di San Candido era ancora Maria Braccini, la modella poi rivista sugli spalti pochi giorni fa, a Torino, alle Atp Finals vinte dall'altoatesino. Altro indizio, questo, pesantissimo.

Già, perché Jannik era a Torino e poi a Malaga, per le finali (anche queste vinte) di Coppa Davis, la Kalinskaya era prima a Mosca e poi a Miami, per preparare la prossima stagione. E su Instagram non ha mai speso un pensiero, una frase, una foto e una storia per quello che era per tutti ancora il suo ragazzo. Da qui la bomba-gossip che sta agitando questo fine di 2024.

Un 2024 trionfale per Sinner, ma anche per la russa arrivata fino alla posizione numero 11 al mondo. Evidentemente però, non bastava: sebbene la relazione fosse nata quando già l'italiano era famosissimo e in predicato di diventare la superstar del tennis mondiale, forse la corsa a due velocità dei due partner ha spiazzato e indispettito alla lunga, se così si può dire, più lei che lui. Una banale storia di gelosia, insomma, dietro la crisi. E per una volta, non c'è bisogno di cercare terze persone.