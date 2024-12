Edoardo Bove, indiscrezioni dall'ospedale: malore per una crisi epilettica

01 dicembre 2024 a

Dalle prime notizie Edoardo Bove avrebbe avuto una crisi epilettica in campo durante il match Fiorentina-Inter. Il ragazzo, centrocampista della viola, avrebbe ripreso conoscenza e parlato con chi gli stava accanto. Il giocatore ora è vigile, con lui ci sono lo staff medico viola e alcuni dirigenti. A breve il 22enne verrà sottoposto a tac, in quanto aveva spasmi. Dalle immagini video si vede il centrocampista, 22 anni, che dopo essersi allacciato le scarpe si rialza, fa due passi poi barcolla e s'accascia a terra privo di sensi, vicini a lui ci sono Dumfies e Calhanoglu che si sono subito accorti della situazione grave, poi sono accorsi tutti gli altri giocatori e i compagni di Bove, con le lacrime e i le mani fra i capelli.

Sarebbe stato Danilo Cataldi fra i primi a intervenire in soccorso al compagno di squadra, mettendo la mano in bocca per spostare la lingua ed evitare così il blocco delle vie aeree. Fra i primi ad accorrere anche Gosens, mentre il capitano Ranieri ha avuto una discussione accesa con un addetto dell'ambulanza perché il mezzo non entrava in campo, anche Dimarco è accorso per cercare di accelerare i soccorsi. Fra il momento del malore e il trasporto verso l'ospedale di Careggi sono trascorsi circa 4 minuti.

A fianco del centrocampista, trasportato all'ospedale Careggi di Firenze, ci sono i dirigenti gigliati Alessandro Ferrari e Daniele Pradè che stanno aggiornando telefonicamente in tempo reale il presidente viola, Rocco Commisso, che si trova negli Stati Uniti.

Intanto il match tra Fiorentina e Inter è stato ufficialmente rinviato a data da destinarsi. È questa la comunicazione data all'interno dello stadio Artemio Franchi, dove la partita è stata interrotta al 16'. Il pubblico sugli spalti ha iniziato lentamente a lasciare l'impianto.