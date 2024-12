Anna Kalinskaya, "se mi chiedi una foto...": lo schiaffone della russa nel giorno del suo compleanno

02 dicembre 2024 a

a

a

Per Anna Kalinskaya, l'ora dello svago e del relax. Non che, in verità, sia apparsa mai troppo tesa: recentemente, infatti, ha speso lunghe e rilassanti giornate a Miami, in Florida, Stati Uniti, nella pausa concessa dal termine della stagione tennista. La russa, come è noto, è al centro di incessanti rumors relativi alla sua separazione da Jannik Sinner, fatto che viene dato ormai per certo, anche se i due non ne hanno mai parlato e con tutta probabilità non lo faranno mai.

Ma si diceva: l'ora dello svago e del relax. Anche perché proprio oggi, lunedì 2 dicembre, è il compleanno di Anna Kalinskaya, il 28esimo compleanno per la precisione. Dunque per un giorno impegni e sport vengono accantonati, si pensa a celebrare la ricorrenza. La moscovita in particolare si mostra attivissima su Instagram, dove nelle ultime ore ha pubblicato una serie di storie, tra queste anche quella che la ritrae sorridente in sella a una moto, e poco prima di partire Anna tratteggia con le mani un cuoricino. Tanto è bastato a scatenare le illazioni: il centauro è il suo nuovo uomo? Chissà...

Anna Kalinskaya, un cuore per Sinner "lo special one". Foto clamorosa: cosa sta succedendo | Guarda

Ma tra le varie storie pubblicate su Instagram, ecco che un'altra attira l'attezione. Una foto, di Anna che cammina in riva al mare, sul bagnasciuga, una foto in cui però non si vedono né volto né piedi, a coprirla anche dei pantaloncini bianchi e una camicia rosa. A corredo dello scatto, pubblicato in diagonale, la scritta: "Quando mi chiedi una fotografia", dunque la emoticon della faccina che ride a crepapelle. E i suoi seguaci si dividono: si tratta di una storia autoironica, per rimarcare il fatto di non sapere scattare foto? Oppure di una risposta un pizzico sprezzante e molto ironica a chi, tra i suoi seguaci, le chiede di inviare una foto? Ai posteri l'ardua sentenza...