Sinner, "e tanto basta": Bertolucci ammutolisce il tifoso con tre parole

Roberto Tortora 06 dicembre 2024 a

a

a

Dal clamore dei suoi rifiuti, sembra quasi che Jannik Sinner sia un cantante e non un tennista. Stiamo parlando, ovviamente, del suo diniego a partecipare a Sanremo anche per l’edizione 2025, dopo aver già detto di no a quella di quest’anno, immediatamente dopo aver vinto il suo primo Slam, gli Australian Open.

Si sa, il destino dei numeri uno è quello di far discutere sempre. E così, quando ai Supertennis Awards il conduttore Piero Chiambretti gli ha chiesto se, per caso, per il 2025 potrebbe cambiare idea e presentarsi sul palco dell’Ariston, Sinner non ha avuto dubbi: “No, ho di meglio da fare”.

In difesa del tennista di San Candido si è schierato subito Paolo Bertolucci, commentatore delle gesta sportive di Jannik su Sky ed ex-campione anche lui, con tanto di Coppa Davis portata a casa nel lontano 1976. Bertolucci usa la piattaforma X per scrivere un post semplice, ma efficace: “Leggo di utenti che si meravigliano del rifiuto di Jannik Sinner di andare a Sanremo. Ancora non lo conoscete?”.

"Non mi ha fatto sentire bene": Sinner, un'amara confessione su Matteo Berrettini

A questo segue un breve botta e risposta con alcuni utenti che commentano. Uno di loro dice: “Non vedo il problema anche se ci fosse andato…”. Bertolucci, però non tarda a rispondere e dice: “Lo vede lui. Tanto basta”. Un altro utente appoggia Sinner e critica Ibrahimovic: “Tanta ammirazione per un ragazzo che non vuole distrazioni dal suo obiettivo primario. Quello di Sanremo è cosa da Ibrahimovic, si, quello del leone e i gattini”.

Anna Kalinskaya stavolta osa: serata romantica, la foto (senza Sinner) che cambia tutto | Guarda

Con le edizioni gestite da Amadeus, in effetti, Ibra si è reso protagonista più volte della kermesse canora. La prima volta, nel 2021, era ancora un giocatore e salì in sella alla moto di uno sconosciuto, nel traffico autostradale, per arrivare in tempo a Sanremo. Piacque al punto che “Ama” lo ha ingaggiato anche quest’anno, stavolta a carriera ampiamente alle spalle. Un altro follower, infine, non ha dubbi: “Io mi stupisco di come riesca sempre a fare la scelta giusta, tipo questa. Chapeau Jannik”.