Antonio Conte frega Motta, scippo alla Juve: "Ha già parlato con lui, gli ha strappato il sì"

Un k.o. inatteso contro la Lazio, il secondo in settimana dopo quello in Coppa Italia, ha significato salutare la vetta della classifica e portarsi in seconda posizione. Il Napoli continua a inseguire lo Scudetto, ma si sveglia dai suoi sogni dopo una settimana da dimenticare.

Dietro c’è bisogno di puntellare la difesa, come Antonio Conte ha chiesto alla società. Il tecnico pugliese vuole certi profili di esperienza, che già conoscano la Serie A e per questo è tornato a farsi forte il nome di Danilo, accostato ai partenopei visto lo scarso minutaggio che sta avendo a Torino nonostante i due infortuni fino a fine stagione di Bremer e Cabal. Dalla Francia, secondo FootMercato, Conte e il capitano della Juventus, ex Real e City, avrebbero avuto già un contatto telefonico e l'allenatore avrebbe incassato il sì del giocatore per l'estate, quando arriverebbe a parametro zero.

"Loro hanno due squadre e tre quarti": Antonio Conte gela Beppe Marotta

Il Napoli, però, vuole provarci per gennaio, anche se il d.s. Manna è consapevole che l'affare è di difficile incastro perché la Juve dovrà prima acquistare un altro difensore e poi accettare un'offerta che non prevede incasso per il cartellino, visto che il Napoli non vuole offrire soldi per un giocatore in scadenza tra pochi mesi. Le alternative sono quelle di Kiwior, anche se l'Arsenal lo valuta 25 milioni, e Ismajli (anche in questo caso l'Empoli non vorrebbe privarsene prima di fine stagione).

Sempre dalla Francia, ma secondo L’Equipe, il Monaco ha aperto alla cessione di Vanderson, terzino destro cresciuto nel Gremio che interessa proprio ai partenopei. Con Vanderson sarebbe in vendita anche l'altro brasiliano della squadra, Caio Henrique, di ruolo terzino sinistro. Proprio Vandersion, prima del match di Champions League contro il Bologna, aveva rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo futuro: “Interesso a Milan e Napoli? Mi fa piacere — il suo commento — Significa che sto lavorando nel modo giusto. Ma ho un lungo contratto qui e sono concentrato sul Monaco. La Serie A mi piace molto e la seguo da sempre per via dei tanti brasiliani, tra cui pure Kakà. È un campionato difficile, molto tattico, aspetto che amo molto".