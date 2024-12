Anna Kaliskaya, il sondaggio che fa impazzire il mondo del tennis

11 dicembre 2024 a

Che sarà di Jannik Sinner e Anna Kalinskaya? Mezzo mondo del tennis riversato sui social da giorni si fa questa domanda, indagando su come stia andando il rapporto all'interno della coppia più famosa sottorete. Per fortuna, però, l'altra metà degli appassionati si accontenta di pensare al campo. Terra rossa, erba, veloce, cemento o sintetico poco importa: conta quella pallina da mandare nell'altra metà. E allora, su questo, sono quasi tutti concordi: il 2025 sarà l'anno di Anna.

Su X è diventato virale un "sondaggio": "Nomina un giocatore che vincerà il suo primo titolo 'di livello' nel 2025". Le risposte sono unanimi: la fresca 26enne russa, che lo scorso ottobre ha raggiunto la sua miglior posizione nel ranking Wta, l'11esimo posto nella classifica mondiale, negli Slam non ha mai brillato particolarmente, ma nel 2024 ha ottenuto i suoi migliori risultati.

Quarti agli Australian Open (dove forse è scattato l'amore con Sinner, ufficializzato qualche settimana dopo), secondo turno al Roland Garros, quarto a Wimbledon, terzo agli Us Open. Due le vittorie finora in carriera ne circuito maggiore, e tutte e due nella prima metà dell'anno: a Dubai contro l'azzurra Paolini a febbraio e al German Open a Berlino a giugno contro l'americana Pegula. Poi, di fatto, è stata fagocitata dal gossip rosa tanto che secondo i media russi una delle cause della rottura (temporanea?) con Sinner era proprio l'insofferenza per venire etichettata come "la fidanzata del campione".

In autunno il grande gelo con Jannik ha condotto la Kalinskaya a Miami, in Florida, per una sessione prolungata "matta e disperatissima" di allenamenti, tra palestra e campo. Il tutto, ovviamente, testimoniato con foto e video su Instagram mentre il fidanzato vinceva le Atp Finals a Torino e la Coppa Davis a Malaga, in poco beata solitudine.

Anna ha fin qui dimostrato una volontà di ferro di migliorarsi. A inizio dicembre, Sinner sarebbe volato a Miami per una festa di compleanno "riappacificatrice": un 2025 di vittorie e amore sarebbe il coronamento perfetto a tutti gli sforzi della bella moscovita.