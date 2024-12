Serie A, il Milan pareggia e annoia San Siro: solo 0 a 0 con il Genoa

15 dicembre 2024 a

Il Milan ha pareggiato 0-0 con il Genoa nella gara valida per la 16ma giornata di Serie A a San Siro. Fischi da parte dei tifosi rossoneri al termine della partita, nel giorno della celebrazione dei 125 anni del club milanese.

Un Genoa in crescita per Vieira nonostante l'ennesimo stop per Messias. Il tecnico però ritrova Vasquez ed ha ampia scelta. "Ho tanti giocatori che mi stanno mettendo in difficoltà nelle scelte durante gli allenamenti - ha aggiunto -. In generale stiamo meglio dal punto di vista della fiducia e lo si è visto anche nell'ultima gara durante la quale abbiamo fatto cose interessanti. Vitinha sta ritrovando il ritmo lavorando bene e deve continuare così. Allo stesso modo Pereiro e Balotelli stanno lavorando bene in allenamento e stanno facendo di tutto per mettermi in difficoltà. Devono continuare tutti così e aspettare che arrivi il momento giusto".

Tra i reparti da migliorare quello offensivo. "Dobbiamo fare meglio e dare più supporto al nostro attaccante e voglio più giocatori dentro l'area avversaria oltre che avere giocatori tecnici che giocano più vicini. In settimana abbiamo lavorato su questo punto e speriamo di fare meglio".