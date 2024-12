Michael Schumacher, foto e video: choc in Germania, al processo per estorsione indagata anche l'infermiera

17 dicembre 2024 a

Un clamoroso, e inquietante, colpo di scena nel processo per il presunto tentativo di estorsione alla famiglia di Michael Schumacher, l'ex campione di Formula 1 sparito di scena dopo il drammatico incidente sugli sci di Meribel, che risale agli ultimissimi giorni del lontano 2013. Il punto è che la Procura di Wuppertal ha esteso le indagini a un'infermiera coinvolta nel tentativo di ricatto ai danni della famiglia del sette volte campione del mondo. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Dpa, la donna aveva prestato assistenza al pilota per un certo periodo di tempo.

Un portavoce dell'ufficio del pubblico ministero di Wuppertal ha confermato l'apertura di un fascicolo: “I primi sospetti di coinvolgimento in un tentativo di ricatto sono ora oggetto di indagine”. Durante le prime fasi del processo, il principale indagato e un dipendente della famiglia Schumacher hanno fatto riferimento all’infermiera, la quale avrebbe dovuto testimoniare in aula. Tuttavia, il primo giorno di udienza, la donna non si è presentata.

Durante la prima giornata del processo, che si è svolta martedì scorso, Yilmaz Tozturkan, il principale imputato nel caso della banda che aveva cercato di ricattare la famiglia Schumacher, ha fatto riferimento a una donna coinvolta nella vicenda. Tozturkan aveva dichiarato che sarebbe stata proprio l'infermiera a consegnargli i due dischetti contenenti una vasta quantità di foto, video e dati sanitari riservati dell’ex campione di Formula 1, il materiale per il quale la banda aveva chiesto 15 milioni di euro. Altrimenti, promisero, avrebbero divulgato tutto.

A dare linfa a questa versione è intervenuto anche Michael Fritsche, ex capo della sicurezza della famiglia Schumacher e co-imputato nel caso, la guardia "infedele" che avrebbe avuto un ruolo decisivo nel ricatto orchestrato dalla banda. Fritsche avrebbe raccontato che l’infermiera si trovava in difficoltà economiche perché era stata licenziata. Secondo quanto riferito, il piano era di vendere i dischetti e spartire il ricavato in tre parti. Tuttavia, ha precisato di non averla mai incontrata di persona: “Ho solo visto una sua foto”.

Nel corso dell’udienza, una collaboratrice della famiglia Schumacher ha fornito altri dettagli sull'infermiera che ora risulta indagata. La testimone ha spiegato che la donna era stata licenziata subito dopo la prima telefonata di ricatto ricevuta da Tozturkan, poiché erano emersi dei sospetti su di lei. La collaboratrice ha poi aggiunto di aver assistito a “cose non belle” che l’infermiera avrebbe compiuto.

Il processo contro la banda riprenderà lunedì prossimo, il 23 dicembre, ma il verdetto definitivo non arriverà prima del prossimo anno. Tra gli imputati figura anche Daniel Lins, il figlio trentenne di Tozturkan. Una vicenda torbida e spaventosa, anche perché il sospetto è che tutto quel materiale trafugato, in un qualche modo, possa essere già stato diffuso, anche se foto, video e cartelle mediche non sono ancora state rese pubbliche da nessuno.