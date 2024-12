Alex Jimenez? Paura al Milan: ecco perché possono perdere subito il "nuovo Theo Hernandez"

18 dicembre 2024 a

La vera sorpresa positiva in una serata del tutto storta si chiama Alex Jimenez. Il terzino del Milan Futuro ha stupito per le sue giocate e le sue progressioni sulla fascia. Un giocatore arrivato dalla cantera del Real e che dimostra di essere fuori categoria come valore.

A novembre, in Serie C, ha già realizzato due gol: uno al Pontedera partendo da sinistra e calciando all’incrocio sul secondo palo, poi la settimana successiva l’Arezzo, partendo dalla sua metà campo. In questo caso prendendo palla in difesa, dopo aver fatto 60 metri palla al piede, saltati tre uomini e imbucato all’angolino. Con tanto di esultanza rabbiosa.

Sul polpaccio si è tatuato un motto da rileggere ogni giorno. “Perdi solo se smetti di provarci”. Lui va avanti con pazienza e determinazione e tiene botta. In diversi lo paragonano a Theo, secondo La Gazzetta dello Sport, per tecnica, forza fisica e questa propensione offensiva all’assist e al gol.

Proprio il francese lo ha preso sotto la sua ala in spogliatoio. Secondo la Rosea, però, le sirene non mancano dall’estero e dall’Italia. In estate ha scelto di rimanere, convinto anche dalle parole di Ibra, che nella conferenza di presentazione della stagione aveva garantito di puntare su di lui anche per la prima squadra.

Il Milan a luglio l’ha riscattato dal Real Madrid per circa 5 milioni, ma i Blancos mantengono un controdiritto esercitabile nel 2025 o nel 2026. Intanto il presente parla rossonero, poi si vedrà. A Verona potrebbe avere la sua occasione. Chissà che non si prenda la titolarità sulla sinistra se Theo continua a essere il lontano parente di quello passato.