Anna Kalnskaya, "a chi ha messo il cuoricino Sinner": una mossa clamorosa

C'è qualcosa che ancora non torna nella storia tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, perlomeno sui social. Il tormentone del gossip che ha travolto il tennis sul finale di stagione, d'altronde, è quasi tutto vissuto tra Instagram e X. E altri segnali il tennista altoatesino numero 1 al mondo li ha lanciati proprio da Instagram.

Come sono i rapporti con la bella 26enne russa? Anna e Jannik sono tornati insieme? Hanno fatto pace? Si sono mai lasciati per davvero? Domande destinate a rimanere senza risposta, ma perlomeno oggi sappiamo che il Rosso di San Candido continua a coltivare rapporti affettuosi e amichevoli con la famiglia della collega moscovita.

Su Instagram, infatti, Sinner ha piazzato un bel cuoricino all'ultima foto pubblicata da Nikolay Kalinskiy, il fratello di Anna, in vacanza con il figlio e in tenuta estiva in quel di Dubai. Un "like tattico", secondo molti commentatori, che invitano addirittura Janniki e Nikolay a organizzare una bella partita di pallone sulla spiaggia dorata (in tutti i sensi) degli Emirati.

Secondo i più ottimisti, gli ottimi rapporti con il fratello sarebbero la conferma del legame ancora forte tra Sinner e Kalinskaya, secondo altri un po' più scettici la prova invece della determinazione dell'azzurro che dopo essere volato a Miami per festeggiare il compleanno della russa, con cui faceva coppia fissa da marzo e con la quale pare calato il gelo da novembre, continua a "ronzarle" intorno, sempre sui social e a distanza. Anna invece, tace: si allena in compagnia del preparatore italiano Santi Dimperio a Miami e non segue Sinner su Instagram. Un segnale pesante, anche questo.