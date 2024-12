Sinner, Aldo Chiari: "Non sono nel team di Jannik, sono un consulente di Panichi"

19 dicembre 2024 a

"Non sono nel team di Jannik Sinner. Sono consulente per Marco Panichi e non sono parte integrata del tema Sinner". Aldo Chiari precisa la sua posizione dopo essere stato indicato nelle ultime come "neo-acquisto" nel team del tennista altoatesino numero 1 al mondo. Sulla questione è intervenuto anche Panichi, da alcune settimane preparatore atletico del 23enne di San Candido.

Chiari, esperto di biomeccanica, "collabora con me da moltissimo tempo, e fa parte del mio team, non è un collaboratore di Jannik – ha spiegato Panichi a Il Tennis Italiano –. Mi avvalgo di lui per eseguire dei test biomeccanici e posturali che si fanno a inizio preparazione e poi durante l’anno, ma non fa parte del team di Jannik".