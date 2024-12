Anna Kalinskaya, il messaggio criptico a Jannik Sinner: "Quale è stata la lezione più grande"

20 dicembre 2024 a

"Per me la lezione più grande è arrivata durante il mio infortunio. Ho capito quanto il tennis mi dà. Quante emozioni, routine e connessioni porta nella mia vita. Mi ha fatto amare ancora di più il gioco". Anna Kalinskaya, in un'intervista rilasciata a Bazaar Australia, si è raccontata senza nascondersi dietro un dito. La russa ha trascorso un 2024 complicato. Il motivo? Un brutto infortunio e la crisi d'amore con il suo fidanzato Jannik Sinner.

Non solo lavoro e problemi d'amore. Anna Kalinskaya ha svelato alcuni dettagli curiosi delle sue passioni. Prima fra tutte la moda. "Amo vestirmi e chinarmi nell'atmosfera di chiunque io sia - ha confessato la russa a Bazaar Australia -. Soprattutto in posti come Parigi, mi sento ispirata a elevare il mio stile". Insomma, oltre alla dedizione al tennis e a Sinner, la Kalinskaya dimostra di avere diversi talenti da sfoggiare.

Sotto il post di Anna Kalinskaya, che riprende un anticipazione della sua intervista a Bazaar Australia, sono fioccati commenti di fan che hanno espresso alla tennista russa tutto il loro amore. "Sei bellissima con Sinner", "Qualsiasi capo indossi Anna ti sta benissimo", "La più bella tennista di sempre". "Ti adoro così tanto! Ti voglio bene e continua a spaccare nel gioco".