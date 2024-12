Milan, tam-tam sull'esonero di Paulo Fonseca: si pensa a un clamoroso ritorno

20 dicembre 2024 a

a

a

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, canta Antonello Venditti. Quello dell’ex Massimiliano Allegri potrebbe ritornare di moda in casa Milan, nonostante l’odio di alcuni tifosi. Con Paulo Fonseca la squadra non decolla e il malcontento inizia a farne da padrone. Il momento no del Diavolo non aiuta, con la sensazione che i senatori non apprezzino il lavoro dell’allenatore, a cui non è mancato il coraggio (mandando in panca più volte Theo e Leao). La società ha manifestato il proprio sostegno a Fonseca, ma è inevitabile pensare alla sfida del “Bentegodi”, contro il Verona, come a un’ultima spiaggia per l’allenatore portoghese.

I risultati parlando chiaro: 14 lunghezze dall’Atalanta (nonostante la gara in meno contro il Bologna) e 8 dalla zona Champions. Per far sì che non sia troppo tardi serve una svolta, dopo il deludente 0-0 nel giorno della partita col Genoa e dei 125 anni di storia del club. Contro la formazione di Zanetti servono i tre punti, altrimenti potrebbe arrivare il cambio. Secondo Calciomercato.com, nonostante le voci dalla Spagna, Xavi, sondato da Ibrahimovic nella primavera scorsa, è un candidato improbabile allo stato attuale.

Fonseca stravolge il Milan, "perché vuole Camarda titolare". Colpo letale a Morata

Ci sono state voci su Roberto Mancini nei giorni scorsi ma l’opzione più accreditata è quella che porta a Massimiliano Allegri, con Maurizio Sarri in seconda battuta. L’ex tecnico della Juventus ha fatto sapere di essere disponibile a parlare con il Milan, anche per subentrare a Fonseca. Le prossime settimane diranno se ci sarà questo scoppiettante ritorno.