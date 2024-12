Juve Stabia-Cesena, Romano Floriani Mussolini segna un gol e la sinistra urla allo scandalo

22 dicembre 2024 a

La sinistra ora se la prende anche con lo sport. È accaduto durante la partita tra la Juve Stabia e il Cesena. Qui, ecco il primo gol tra i professionisti di Romano Floriani Mussolini, pronipote del Duce e figlio dell’ex eurodeputata Alessandra, Un gol che ha sollevato un vero e proprio polverone. Il motivo? Stando a quanto riportato dal Secolo d'Italia l’annuncio dello speaker, che ha urlato al gol di Mussolini e non di Floriani, e per "le braccia alzate verso il cielo", in cui qualcuno a sinistra – sul web – e sui giornali – "Repubblica" – ha letto un gesto apologetico del fascismo.

Polemiche a parte, il 22enne, nonché terzino destro di proprietà della Lazio, ha segnato con un colpo di testa la rete che ha consentito alla Juve Stabia di ottenere la sua terza vittoria consecutiva in serie B, battendo 1-0 il Cesena in casa nel posticipo del 18simo turno di campionato. La squadra di Castellammare di Stabia sale così al quarto posto in classifica, dietro a Sassuolo, Spezia e Pisa.

Il giocatore porta sia il cognome del padre – ex ufficiale della Guardia di Finanza – sia quello della madre. Quando giocava nella Lazio, portava sulla maglia solo il cognome paterno, con l’aggiunta di una M puntata. Ora invece ha deciso il cognome materno riducendo quello del papà a una F puntata.