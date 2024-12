Kyrgios spiega perché odia Sinner: quel dettaglio sulla Kalinskaya che non passa inosservato

25 dicembre 2024 a

Dopo un anno di attacchi gratuiti, Nick Kyrgios spiega perché ce l'ha così tanto con Jannik Sinner. In occasione del suo intervento sul podcast Nothing Major, con Sam Querrey e Jack Sock, il tennista ha tentato di spiegare di non avere nulla di personale nei confronti del campione italiano. Non a caso, è il dettaglio notato da tanti, il giocatore non ha mai citato neppure Anna Kalinskaya, attuale fidanzata dell'azzurro e sua ex: "Onestamente non è niente di personale, come per Iga. Penso solo che dovrebbero esserci condizioni di parità per tutti. È questo che mi fa inc***re. Perché so che questi ragazzi hanno già un vantaggio perché sono semplicemente dei (nel senso che giocano divinamente, ndr)".

Insomma, per lui sia Sinner che Swiatek hanno fatto ricorso al doping: "Prendere invece tutti questi altri farmaci che migliorano le prestazioni. Mi fa arrabbiare perché so che io personalmente non l'ho mai fatto e mai lo farò e questo tizio invece si sta spalmando questa crema su tutto il corpo che gli dà un'aura pazzesca. Ecco sono arrabbiato per questo, non è giusto".

Ma non è finita qui. Kyrgios ha preso di mira anche la reazione di Sinner alla positività e alla considerazione di lui come una vittima di un errore altrui: "Una volta che vieni beccato, non puoi comportarti come una vittima e questo mi fa inca***re ancora di più". Che sia davvero questa la motivazione? Chissà...