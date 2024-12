Cristiano Giuntoli è il dirigente più pagato: ecco quanto guadagna alla Juventus, una cifra da capogiro

26 dicembre 2024 a

Cristiano Giuntoli è il dirigente più pagato del calcio italiano. Tifoso della Juventus fin da piccolo, Giuntoli percepisce 2,9 milioni netti all'anno per ricoprire il ruolo di Managing Director Football della Vecchia Signora. A svelare le cifre ci pensa Calcio e Finanza. Numeri ricavati dalla pubblicazione dei bilanci delle squadre di Serie A per l'annata 2023/24. Si tratta dunque di importi ufficiali, in base ai quali Giuntoli si mette in tasca quasi 3 milioni di euro, tra parte fissa e variabile legata ai bonus. E appartiene alla Juve anche il secondo dirigente più pagato: il CEO Maurizio Scanavino.

Quest'ultimo remunerato con 1,22 milioni. Terzo in questa classifica dei compensi è Claudio Lotito, che per fare il presidente della Lazio ha percepito 1,1 milioni nell'ultima stagione. Intanto Giuntoli è al lavoro per rinforzare il reparto difensivo e anche quello d'attacco. Tuttosport parla di un certo interessamento della Juventus per Giacomo Raspadori.

"L’alternativa da tenere di scorta, nel taschino come un sigaro che possa far compagnia sotto la pioggia, è Giacomo Raspadori. Giuntoli - si legge nel retroscena - lo ha voluto al Napoli perché, nonostante lui prediliga i giocatori fisicamente strutturati, ha apprezzato le capacità tattiche di un attaccante che sa riempire gli spazi tra le linee e cucire la manovra offensiva con i suoi movimenti. Il prototipo, insomma, di quel che può servire a Thiago Motta".