Eddie Jordan, la mazzata sulla Ferrari: "Lewis Hamilton, una scelta sbagliata"

Nel corso di un episodio del Podcast Formula for Success, l’imprenditore irlandese Eddie Jordan è tornato sulla decisione da parte della Ferrari di ingaggiare Lewis Hamilton rinunciando così a Carlos Sainz, ora pilota alla Williams.

«Ho chiesto a John Elkann che cosa avessero in mente quando hanno deciso di mandare via Sainz. Non mi spiego una decisione del genere, poiché con Carlos la Ferrari aveva un team ben strutturato, con due piloti che lavoravano bene insieme e andavano d’accordo». E ancora: «Hamilton è un ragazzo molto simpatico, forse tra i più simpatici sulla griglia, ma è stato un vero suicidio da parte di Elkann mandare via Sainz».

In un precedente episodio del podcast Jordan non aveva nascosto il proprio scetticismo: «Se fossi nella Ferrari cercherei una via di uscita per rescindere il contratto con lui. Hamilton ha molte altre cose come la musica e la moda. Una buona uscita di scena è sempre la cosa migliore e questo sarebbe il momento giusto per smettere».